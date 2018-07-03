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Alkole yüzde 15 ÖTV zammı
Alkollü içkilerde Özel Tüketim Vergisi yüzde 15,5 oranında artırıldı.
Haber Merkezi
Salı, 03 Temmuz 2018 17:52
Alkollü içkilerde Özel Tüketim Vergisi yüzde 15,5 oranında artırıldı.
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