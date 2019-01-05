‘Alkol yasaklansın’ diyen Petekkaya’nın ruhsatsız içki sattığı ortaya çıktı

Bir röportajında alkol ve sigaranın acilen yasaklanması gerektiğini savunan oyuncu Erkan Petekkaya’nın restoranında ruhsatı olmadığı halde içki satışı yaptığı ortaya çıktı.

‘Alkol yasaklansın’ diyen oyuncu Erkan Petekkaya’ya ait restoranda ruhsatsız içki satıldığı doğrulandı.

Petekkaya verdiği bir röportajda “‘Acilen satışı yasaklansın’ dediğiniz şey nedir” sorusuna “Alkol ve sigara” diye yanıt vermişti.

Erkan Petekkaya’nın 2011 yılından bu yana, İstanbul Beykoz'da "Mest-Et" isimli restoranın sahibi ortaya çıkmış, restoranında alkol satışı yapıldığı belirtilmişti.

Odatv’de yer alan habere göre, Petekkaya’nın sahibi olduğu restoranın ruhsatı olmadığı iddiaları gündeme geldi.

Bir vatandaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurarak, Petekkaya’nın restoranının ruhsatı olup olmadığını sordu.

CİMER’den gelen yanıttaysa Emniyet ekiplerinin restoranda inceleme yaptığı ve var olan ruhsatına aykırı olarak içki satışı yaptığının tespit edildiği belirtildi.

CİMER’in yanıtında şöyle denildi:

“Beykoz, Görele Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, 7/A-B kapı sayılı yerde ekiplerimize yapılan kontrolde Erkan PETEKKAYA Et Gıda San. Tic. Ltd. Şti. adı altında 26.06.2015 tarih ve 20150253 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile faaliyet gösteren işyeri ilgilisine Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğünün 27.12.2018 tarih ve E. 2018122718395455092 sayılı yazılarına istinaden ruhsatına aykırı faaliyette bulunduğundan (kebapçı dükkanında açıkta içki satışı yaptığı) 073/016 Cilt ve Sayfa numaralı tespit tutanağının tanzim edilerek gerekli işlemin yapılması için Belediye Encümenine havalesi yapılmıştır. Bilgilerinize sunulur.”