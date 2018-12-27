'Alkol satışı acilen yasaklanmalı' diyen Erkan Petekkaya: Aylık kazancım 450 bin TL'den fazla

'Acilen alkol ve sigaranın yasaklanması gerektiğini düşünüyorum' sözleri sonrası büyük tepki çeken ve restoranında kaçak içki sattığı ortaya çıkan oyuncu Erkan Petekkaya, katıldığı bir televizyon programında aylık kazancının 450 bin TL'den fazla olduğunu söyledi.

CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu "40" programına oyuncu Erkan Petekkaya konuk oldu.

Kısa süre önce yaptığı "alkol satışı acilen yasaklanmalı" açıklamasıyla gündeme gelen ve sonrasında restoranında kaçak içki satışı yaptığı öğrenilen oyuncu, daha önce yaptığı aylık kazancının 450 bin TL olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin, "Allah'a çok şükür kazanıyorum, evet. Şu anda ondan daha fazla kazanıyorum. Ama kazandığımın yarısını dağıtan bir insanım. Elim çok açıktır" dedi.

Ahmet Hakan'a küfür edip etmediği de sorulan Petekkaya, "Ben 4-5 gün oldu marka ödüllerine gittim. Lezzet ödülü aldık. Orada magazinci arkadaşlar haklı olarak sordular. Ben meslek hayatımda bir türlü susmayı bilemedim. Bugün bundan sonra susacağım ve konuşmayacağım dedim. Bugün ben bu konuyu kapatıyorum. Ne kendimi ne de başkalarını üzmek istemiyorum. Ben ne söylersem bundan sonra polemik olur. Gerek yok konuşmaya, gerçekten gerek yok. Üzüldüm, yeniden niye üzülelim ki. O işler röportajda alkol muhabbeti yüzünden oldu. Başıma ne geliyorsa röportajlardan geliyor. Her şey güzel olsun. Her şey saygılı, sevgili olsun dünyada. Ben kindar bir insan değilim. Benim hiçbir zaman hiçbir insana kinim olmadı. Bana kazık atanlara da olmadı. Geçer benim sinirim. Ahmet Abi için geçerli değil sadece, bütün insanlara böyle" ifadelerini kullandı.