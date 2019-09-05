Alkan'dan Bahçeli'ye: Tez zamanda ölmeniz dileğiyle

Dört yıl önce Şırnak’ta düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan’ın cenazesinde gösterdiği tepkiyle gündeme gelen ve sonrasında ordudan ihraç edilen eski Yarbay Mehmet Alkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hitaben sert bir mektup kaleme aldı.

Kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan'ın cenazesinde "Düne kadar çözüm diyenler ne oldu da sonuna kadar savaş diyor. Saraylarda 30 tane korumayla gezip, zırhlı arabalara binip ‘Şehit olmak istiyorum’ diye bir şey yok" sözleriyle gündeme gelen ve sonrasında ordudan ihraç edilen eski Yarbay Mehmet Alkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hitaben bir mektup kaleme aldı.

"Akapenin kuyrugu Bahçeli: Randevu istedim, vermedi. Mektup yazdım, cevap vermedi. Açık mektup yazdım, belki görmemiştir diye kapalı mektup yazdım. Kapı duvar misali, boş tenekeden ses çıkıyor bundan cevap çıkmıyor..." diyen Alkan, "Velhasıl zalimlerle berabersiniz ve vebaliniz çok büyük, nefesim ve gücüm yettikçe (bu dünyada zor ama) inanıyorsanız öbür tarafta binlerce mağdurlarla elim yakanızda oalcaktır ve o gün sizin açınızdan gerçekten çetin olacaktır. Tez zamanda gerçeği görmeniz veya ölmeniz dileğiyle…” ifadesini kullandı.