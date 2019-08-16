Alinur Aktaş tepkilerin ardından şirketlerden istifa etti

31 Mart'tan sonra belediyenin tüm şirketlerine kendisini 'başkan' olarak atayan ve şirket başı 'huzur hakkı' alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gelen tepkilerin ardından bu görevlerden istifa etti.

Kamuoyunun gündemine son olarak “30 Ağustos halkın tamamını ilgilendiren bir bayram değil” sözleri ile gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın kendisini belediyenin tüm şirketlerine yönetim kurulu başkanı olarak atadığı anlaşılmışı.

Söz konusu şirketlere AKP'li il yöneticilerini başkan vekili yapan Aktaş'ın ‘huzur hakkı' adı altında da aylık yaklaşık şirket başı 750’şer lira ‘huzur hakkı’ aldığı ortaya çıkmıştı. Başkan Aktaş, tepkilerin ardından yönetim kurulu başkanı olduğu şirketlerden istifa etti.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, eleştirilerin hedefinde olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kurban Bayramı öncesi yönetim kurulu başkanlığını yaptığı BURULAŞ, BURFAŞ, Kültür AŞ. BEŞAŞ, Tarım AŞ, Jeotermal AŞ ve Burkent şirketlerinden istifa etti.

Aktaş’ın sadece diğer ilçe belediyelerinin de iştiraklarıyla kurulmuş olan BİNTED Şirketi’nin başında kaldığı öğrenildi.