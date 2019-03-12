Alıkonulan geminin kaptanı: Taleplerimiz yerine getirilmezse Boğaz'ı kapatacağız

Armatörünün borcu nedeniyle haziran ayından beri İstanbul'da tutulan Streamline kuru yük gemisinin mürettebatı aylardır maaşlarını alamıyor ve evlerine dönemiyor. Gemi kaptanı talepleri yerine getirilmezse yarın Boğaz'ı kapatacaklarını söyledi.

Haziran ayından beri armatörünün borcu nedeniyle İstanbul'da tutulan Streamline kuru yük gemisinin kaptanı Bahman Bagirov, Rusya vatandaşı olan mürettebatın değiştirilmemesi ve maaş alacaklarının ödenmemesi halinde yarın İstanbul Boğazı'nı kapatacağını söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinden İstanbul'a tamirat için gelen Streamline gemisi Haziran 2018'de armatörünün borcu nedeniyle mürettebatıyla birlikte tutuklanmıştı. Geminin mürettebatı o tarihten bu yana evlerine dönemiyor ve maaşlarını alamıyor.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan geminin kaptanı Bagirov "Mürettebat 10 aydan fazladır gemide. Ailelerimizden uzakta, sanki hapiste gibiyiz. Sabrımız sınırda ve artık uç tedbirlere başvurmak zorundayız. Yasal taleplerimiz yarına kadar kabul edilmezse, gerekli yerlere bildirerek Boğaz'ı kapatacağız" dedi.

Ekim ayında Akça Shipping'in sahibi Cezmi Akça, eski gemi operatörü tarafından imzalanan sahte bir kira sözleşmesi ve geminin tutuklanmasına neden olan borçla bağlantılı olarak süren davanın bitmesini beklediklerini ve bir ay içinde mürettebata olan borçlarını ödeyeceklerini söylemişti. Ancak, mürettebata herhangi bir ödeme yapılmadı.