Ali Koç'tan 'video' açıklaması

Seçim öncesi patronların yer aldığı ve AKP'ye destek filmi olarak tepki çeken videoya ilişkin Ali Koç'tan açıklama geldi.

Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi'nin (DEİK) dün yeniden dolaşıma çıkan videosuna ilişkin Ali Koç'tan açıklama geldi.

Ali Koç tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Nisan ayındaki Genel Kurulumuz kapsamında hazırlanmış olan tanıtım filmimizin farklı bir versiyonunun bu gece televizyon kanallarında yayınlanması sonrasında sosyal medya üzerinden siyasi amaç taşıyormuş gibi yanıstılmasına son derece şaşırdım ve üzüldüm. ​Zamanlaması açısından farklı yerlere çekilebilen bu film talebim üzerine yayından kaldırılmış olup, ilgililere yaklaşım ve anlayışlarından dolayı teşekkür ederim. ​Bu vesileyle bir kez daha şahsım ve temsil ettiğim kurumların siyasetle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarım" dedi.

İşte söz konusu video: