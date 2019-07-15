Ali Koç'tan 15 Temmuz mesajı: Cumhurbaşkanımızın liderliği ve önderliğinde...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün resmi internet sitesinden 15 Temmuz mesajı yayınladı.

"15 Temmuz, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen FETÖ terör örgütünün hayata geçirdiği darbe girişimi olarak tarihimize kazınmıştır" diyen Koç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Milleti o gün Cumhurbaşkanımızın liderliği ve önderliğinde harekete geçmiş; Hükümeti, Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı askerleri ve Atamızın 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözleriyle büyük bir sorumluluk yüklediği vatandaşlarıyla, topyekün birlik ve beraberlik içerisinde bu hain saldırıya karşı koymuştur.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 3. yıl dönümünde, ülkemiz ve milletimizin tarihe geçen bu kutsal duruşunu bir kez daha saygıyla hatırlıyor; hayatını kaybeden tüm şehitlerimize rahmet diliyorum.



Sözde şike davası ile FETÖ terör örgütüne karşı mücadelenin ilk ateşini yakan ve bu yapılanmaya dair tepkisini tüm camiasıyla karşılarında dimdik durarak gösteren Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bir bireyi olarak tüm camiamız adına söylemek isterim ki;



Türkiye Cumhuriyeti Atatürk’ün izinde ilelebet yaşayacak ve bu karanlık terör örgütlerine hiçbir zaman teslim olmayacaktır."

