Ali Koç: İddialar tamamen asılsız

Sosyal medyada İDO'nun ek sefer koymaması üzerine Maltepe mitingine ulaşımda güçlük çekenler için Ali Koç'un onlarca deniz otobüsü tahsis ettiği paylaşımları yapılmıştı. Koç iddiaların asılsız olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi