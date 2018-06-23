Ali Koç: İddialar tamamen asılsız

Akfen Holding bünyesindeki İDO, bugün "yaz tarifesi"ni bahane ederek Maltepe mitingine katılmak isteyenlere yönelik ek sefer koymadı. CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Maltepe'deki mitingine gitmek isteyen binlerce kişi ulaşım zorluğu yaşadı. Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda İDO'nun seferleri iptal etmesi üzerine Ali Koç'un mitinge ulaşım için onlarca deniz otobüsü tahsis ettiği iddia edilmişti. Ali Koç adına Koç Holding sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtildi.
Ali Koç adına yapılan açıklamada "Bugün Sayın Muharrem İnce tarafından Maltepe'de düzenlenen mitinge ulaşım desteği sağladığım yönünde sosyal medya üzerinden yayılan iddia tamamen asılsızdır" ifadelere yer aldı.