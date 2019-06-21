Öcalan’ın avukatlarına verdiği bir mektubu 23 Haziran seçiminde ‘tarafsız kalın’ çağrısı yaptığı iddiası eşliğinde basın mensuplarına dağıtan Ali Kemal Özcan, hakkında söylenenlere yanıt verdi.

T24'ün sorularını yanıtlayan Ali Kemal Özcan, istihbaratçılık iddialarına da yanıt verdi.

Ali Kemal Özcan, Abdullah Öcalan ile 'devletin uygun görmesi' sonucunda görüşmüş, Öcalan'ın HDP'nin 23 Haziran seçimlerinde tarafsız kalması yönünde çağrı yaptığını öne sürdüğü bir mektubu basına dağıtmıştı.

'İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ İLİŞKİ KURABİLİRLER. BENİMLE DE KURMUŞLARDIR'

MİT ilişkisine dair sorulan soruya cevap veren Özcan, 'İstihbarat teriminin sözlük anlamını bile sınırlı bilirim. Hiçbir istihbarat örgütüyle görüşmedim, ama istihbarat örgütleri ilişki kurabilirler. Benimle de kurmuşlardır. Ama ben onların istihbaratçı olup olmadıklarını, benimle ne zaman görüştüklerini ve kim olduklarını bilemem' dedi.

Yanıtını Öcalan'dan alıntı yaparak tamamlayan Özcan, 'Diğer yandan istihbaratçılar yasa dışı mı? Bu ülkenin vatandaşları, ne yaptıkları önemlidir. İstihbarat ile çalıştığıma yönelik iddiayı Öcalan’ın ifadesi ile cevaplayayım; “En az peygamberler kadar yaptığı işin kutsallığına inanan bilim insanlarına ihtiyaç vardır' diye konuştu.

GÖRÜŞME TALEBİ NASIL KABUL EDİLDİ?

Ali Kemal Özcan, İmralı'ya nasıl gidebildiniz sorusunu, 'İlk talebimi Aralık 2004’te o dönemdeki avukatlara iletmiştim. Ama avukatlar söz vermişti; doğru çıkmadı. Kitaplarımı göndermiştim ama gitmemiş, yeni ulaşmış kitaplarım. Zaten görüşme başvurum vardı. Öcalan görüşmek istemiş.' şeklinde yanıtladı.

Öcalan ile görüşme imkanını kim verdi sorusuna ise ' Devlet' diyen Özcan, 'Bu soruyu bana savcılar veya istihbarat birimleri sorsun' sözleriyle konuyu kapatmayı tercih etti.

'DAĞDA BİR ÇOCUĞUM OLDUĞU BİLGİSİ DOĞRU DEĞİL'

Oğlunun dağda iddiası ile ilgili olarak Ali Kemal Özcan 'HDP’nin ABD Temsilcisi Gran Özcan oğlum. Dağda bir çocuğum olduğu bilgisi doğru değil. Üç oğlum var; biri İngiltere’de işinde gücünde, diğeri de küçük' dedi.

Daha önce ortaya atılan iddia Ali Kemal Özcan'ın kendisinin yakın çevresine "oğlunun dağda olduğunu" söylediği şeklindeydi.