Ali İsmail Korkmaz hep 19 yaşında...

Haziran Direnişi sırasında Eskişehir’de polis ve yandaş esnaf tarafından dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz, ölüm yıldönümünde anılacak.
Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) tarafından düzenlenecek etkinlikler için yapılan çağrıda, "Hüznümüzü umuda taşıyor, Ali İsmail’imizi özlemle anıyoruz. Aramızdan ayrılışının 6. yıl dönümünde sizleri de aramıza bekliyoruz..." denildi.
Hüznümüzü umuda taşıyor, Ali İsmail’imizi özlemle anıyoruz. Aramızdan ayrılışının 6. yıl dönümünde sizleri de aramıza bekliyoruz...
Etkinlik Bağlantısı: https://t.co/MWdwRyjPMW pic.twitter.com/X9n0vA5JHe
— Ali İsmail K. Vakfı (@Alikev_org) 4 Temmuz 2019