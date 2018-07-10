Ali İsmail Korkmaz anılıyor

Haziran Direnişi'nde Eskişehir'deki polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, ölümünün 5. yılında anılıyor.

Haziran Direnişi sırasında Eskişehir’de polis ve yandaş esnaf tarafından dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz, ölüm yıl dönümünde anılacak.

Korkmaz'ın memleketi Antakya’da Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) tarafından düzenlenecek etkinlikler için yapılan çağrıda, "Aramızdan ayrılışının 5.yılında, hep 19 yaşında kalacak olan Ali İsmail'i anıyoruz. Bir araya geliyor, çoğalıyoruz. Aramızdaki yeriniz hazır, bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.