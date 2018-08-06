Ali Erbaş'tan 'Diyanet TV' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Vakfı tarafından kurulan "'Diyanet TV" adlı kanalı ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Diyanet TV"yi ziyaret etti. Diyanet TV'deki çalışmalar hakkında bilgi alan Erbaş, Diyanet İşler Başkanlığı ile TRT'nin işbirliğiyle 2012'den beri 'TRT Diyanet' adıyla televizyon yayını yaptıklarını anımsatarak "Faaliyetlerimize 'Diyanet TV' olarak inşallah devam edeceğiz. 2012'den bugüne kadar TRT'nin çok büyük desteğini gördük. Bundan sonra da inşallah her zaman desteklerini bekliyoruz" dedi. Erbaş kanalın amacını "Kur'an ve sünnet çizgisinde, milletimizi dini konularda bilgilendirme işini kanunlar Diyanet İşleri Başkanlığına vermiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı çeşitli birimleriyle bu işi yürütmektedir. 'Diyanet İşleri Başkanlığı sahih dini bilginin millete ulaştırılması için çaba sarf etmektedir. Televizyon ve radyolarıyla da buna büyük katkı sağlamaktadır. İnşallah bu katkıyı bugünden itibaren 'Diyanet TV' amblemiyle devam ettirecek'' sözleriyle anlattı.