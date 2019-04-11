Ali Demir'in YÖK ifadesi ortaya çıktı

Cemaat soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve halen emniyette sorgusu devam eden eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’in 19 Mart tarihinden YÖK’e verdiği ifade ortaya çıktı.

Ankara’da yürütülen Cemaat soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski YÖK Başkanı Ali Demir hakkında, ‘ÖSYM Kanunu’na muhalefet ve silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Yargılama sürerken mahkeme, geçen eylül ayında yargılamanın durdurulmasına karar vererek Demir hakkında YÖK’ten soruşturma izni talebinde bulundu. Başlatılan YÖK soruşturması kapsamında 19 Mart tarihinde Demir’in ifadesi alındı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Demir’e yöneltilen sorular ve verilen cevaplar özetle şöyle:

ÇOK FAZLA YER İŞGAL EDİYORDU İMHA EDİLDİ

(2012-2013 Askeri Liseler Giriş Sınavı (ALS) soru kitapçıklarının imha süreci bitmemesine rağmen, evrakın imha edildiğine dair yanıltıcı bilgi verme iddiası) Soru kitapçıklarının sonuç açıklandıktan sonra 6 ay geçtikten sonra imha edilebilmektir. 2013 yılında yapılan sınavlarda 320 milyon sayfa soru kitapçığı çok fazla yer işgal ettiğinden imha işlemi kaçınılmazdır.

İSTİHBARATTAN BİLGİ ALIYORDUM

(ÖSYM personeli hakkında FETÖ ile bağlantılı olup olmadıkları hususunda inceleme yaptırıyor muydunuz) İçişleri Bakanı ve YÖK Başkanının yönlendirmesiyle Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığından personel hakkında bilgi alıyordum.

MASADAKİ KİTAPÇIKLAR

(... Makam odanızda bulunan 15 adet 2013 ALS soru kitapçıkları ile ilgili bilirkişi heyeti, matematik sorularını doğru işaretleyen adayların göstermelik işlemler yaparak doğru cevabın işaretlendiği yönünde görüş belirtmiştir) Bilirkişi heyetinin bu görüşü soruların önceden adaylara verildiğine ilişkin delil kabul edilemez.”