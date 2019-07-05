Ali Demir: Soruların nasıl çalındığını doğrusu ben de merak ediyorum

2011’de YGS’de şifreli kopya skandalı olduğu dönem ÖSYM Başkanlığı görevini yürüten Ali Demir soruların nasıl çalındığını bilmediğini iddia etti. Skandalın ardından istifasının talep edildiği kitlesel eylemlere rağmen dönemin ÖSYM başkanı Demir istifayı reddetmişti.

ÖSYM’ye yönelik "FETÖ" soruşturmasında mahkeme tarafından tanık olarak dinlenen Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, bilirkişi raporunda soruların nasıl ve kimler tarafından çalındığına ilişkin bir tespit olmadığını belirterek "Soruların nasıl çalındığını doğrusu ben de merak ediyorum" dedi. Daha önce ev hapsi verilen Ali Demir’in ev hapsi sonraki duruşmalarda kaldırılmıştı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ÖSYM duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

'SINAV GÜVENLİĞİ İFADESİ BENİMLE BAŞLAR'

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandığı duruşmada tanık sıfatıyla ifade verdi.

Demir, "Benim birinci görevim sınav güvenliğiydi. O dönem ÖSYM, YÖK'ün alt birimi olarak tanımlanmıştı. Benim dönemimde kurum yeniden yapılanmaya gitti. ÖSYM'de sınav güvenliği ifadesi benimle başlar. Daha önce tanımlanan bir birim yoktu" diye konuştu.

ÖSYM'ye alınan personeli özellikle seçmediğini, yasal prosedürü uyguladığını iddia eden Demir, "Personel seçiminde önce ihtiyaç belirleniyordu. İlanlar açılıyor, personel alım yönetmeliğine göre önce yazılı sınav, ardından mülakat sınavını kazanan adayların bilgilerini, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına gönderiyordum. Oradan gelen olumlu kanaat üzerine de göreve başlatıyordum. Bütün personeli bu şekilde seçtim" sözlerini kullandı.

O dönem Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ceza alan Ömer Altıparmak'ın müdür olduğunun hatırlatılması üzerine Demir, "Ben kurumdan bilgi alıyordum, Altıparmak'tan değil" cevabını verdi.

Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp, soruların nasıl sızdırıldığını anlatan daha sonra itiraflarından vazgeçen sanık Muhammet Emin Akçelik'in işe alım süreciyle ilgili olarak ise Demir, "Muhammet ODTÜ mezunu, genç ve yetenekli biri olduğundan soruların hazırlandığı birimde görevlendirdim. Bilgisayar mühendisiydi. Soru hazırlama birimini o yönetiyordu" açıklamasında bulundu.

Bilirkişi raporunda soruların nasıl ve kimler tarafından çalındığına ilişkin bir tespit olmadığını belirten Demir, "Soruların nasıl çalındığını doğrusu ben de merak ediyorum" iddiasında bulundu.

Ali Demir, 2011’deki şifre skandalının ardından düzenlenen kitlesel eylemlerin hedefindeydi. Eylemlere rağmen istifa etmeyi reddeden Demir, o dönem katıldığı bir televizyon programında “Şunu net bir şekilde söylüyorum, birinin bildiği ve bununla bir menfaat sağladığı anlamında bir şifre YGS'de, LYS'de ve KPSS'de asla söz konusu değildir. Bunu bütün samimiyetimle, bütün kalbimle söylüyorum” sözlerini kullanmıştı.

Demir, "97 bilgisayardan bahsediliyor. O bilgisayarlar benden önce soru hazırlamada kullanılmış ve depoya kaldırılmıştı. 4 yıldır hiç kullanılmamış atıl beklemiş. Bilgisayarların temizlenmesi talimatını verdim. Onları da liselere gönderdim" diye konuştu.

'2010’DA SINAV GÜVENLİĞİ YOKTU'

2010 KPSS sorularının "FETÖ" üyelerince çalındığı ve kendi mensuplarına dağıtıldığı yönündeki tespitlerle itirafçı beyanları sorulan Demir, "2010'da sınav güvenliği yoktu. Sınav sorularının tutulduğu bilgisayar internete bağlıydı. Soru havuzu da yoktu, ciddi güvenlik açığı vardı" dedi.

Soruların sızdırılmaması için ÖSYM'de güvenli alan oluşturduklarını ancak 2012'deki KPSS sorularının "bir şekilde" dışarı çıkarıldığını dile getiren Demir, şunları söyledi:

"7 Temmuz 2012'de KPSS sınavının sabahki oturumu sırasında saat 10.30'da bir telefon aldım. Ankara Balgat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ndeki sınıfta sınava giren Mevlüt Karabakla'nın, içinde sınav cevap anahtarı bulunan küçük kopya kağıtlarıyla yakalandığını söylediler. Hemen oraya gittim. Bu kağıtta 25 sınav sorusuyla alakalı cevabı tanımlayan kelimeler vardı. Hemen Emniyet Genel Müdürlüğüne gittim. Olayın ciddi olduğunu, üzerine gidilmesini ilettim. ÖSYM'de ciddi bir çalışma yaptık. Nereden sızdırıldığını bulmak için cevap kağıtlarını bile inceledik. Soruların bir şekilde sınavdan önce birilerinin eline geçtiğini gösteren emareler belirledik. Daha sonra sınav sorularının sızdırıldığı haberleri yayınlandı. Basında yer alan sorular, soru kitapçığı formatındaydı. Bunların ÖSYM'den çıkması mümkün değil. Matbaa sürecinde bir flaş diske alınarak dışarı çıkarılmış. O dönem soruların matbaadan sızdırıldığını tespit ettik."

Kendi döneminde başka sınav sorularının da sızdırıldığına ilişkin itirafçı beyanları olduğunun hatırlatılması üzerine Demir, "Benim tespitime göre 2012 KPSS çok net. Ancak 2012 ALES, 2013 Askeri Liselere Giriş Sınavı, 2014 YGS ile Hakim ve Savcılık sınavlarının ÖSYM'den çıktığına dair bir kanıt göremiyorum" diye konuştu.