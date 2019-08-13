Ali Demir hakkında soruşturma izni verildi

YÖK, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında soruşturma izni verdi.
Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin heberine göre, YÖK kararında, Demir hakkındaki iddiaların yargılamayı gerektirdiği belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ÖSYM'deki FETÖ yapılanması kapsamında geçen nisan ayında eski Başkan Ali Demir'in de aralarında bulunduğu 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
Demir, savcılık sorgusunun ardından "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilmişti. Demir, hâkimlik sorgusunun ardından, "elektronik kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
Demir'in avukatlarının yaptığı itirazın ardından verilen adli kontrol kararı da kaldırılmıştı.