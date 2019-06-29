Ali Babacan'la görüştüğü iddia edilen ADD üyesinin istifası istendi

Gazeteci Gürkan Hacır, katıldığı televizyon programında Atatürkçü Düşünce Derneği’nden (ADD) kişilerin yeni parti çalışmalarına ilişkin Ali Babacan'la görüştüğünü iddia etti. İddiaların ardından ADD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Ateşoğlu, söz konusu üyenin istifasını istedi.

Gazeteci Gürkan Hacır, CNN Türk'te katıldığı bir televizyon programında Ali Babacan'ın yeni parti çalışmalarına ilişkin iddialarda bulundu.

Hacır, Babacan’ın aralarında Atatürkçü Düşünce Derneği’nden (ADD) kişilerin de olduğunu farklı kesimlerle görüştüğünü belirtti.

Hacır'ın iddiaları üzerine ADD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Ateşoğlu, Twitter üzerinden paylaştığı mesajla Babacan’la görüşen kişinin ADD’den istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Ateşoğlu'nun mesajı şu şekilde:

“Ali Babacan'ın kuracağı partide "Atatürkçü Düşünce Derneği'nden bazı isimlerin olduğu konuşuluyor, hatta üst düzey. (27 Haziran CNN Türk)

1 gün geçti ADD'den yalanlama veya tekzip gelmedi. Kimler Ali Babacan ile birlikteyse ADD'den DERHAL İSTİFA etmelidir"