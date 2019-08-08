Ali Babacan'dan istifa sonrası ilk açıklama: Çalışmayı başlattık...

Tam bir ay önce AKP'den istifa ettiğini açıklayan eski Bakan Ali Babacan, çalışmalara başladığını duyurdu.

"8 Temnmuz 2019 tarihinde yaptığım açıklamada Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna ihtiyaç olduğunu belirtmiş, ülkemiz için her alanda doğru analizler, yeniden düşünülmüş stratejiler, planlar ve programlar gerektiğini ifade etmiştim. Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları aşmak için son derece önemli olduğunu düşündüğümüz bu çalışmaları arkadaşlarımızla beraber başlatmış bulunmaktayız" diyen Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen ay yaptığım açıklamadan sonra çok sayıda vatandaşımız bu sürece katkı verme iradesini beyan etti, heyecan ve birikimleri ile çalışmalarımıza şimdiden değer katmaya başladı. Arzu ettiğimiz temsil gücü yüksek ve geniş kadroyu kısa bir zamanda oluşturmayı hedeflemekteyiz.

Dünyada popülizm akımlarının evrensel ilke ve değerleri tahrip ettiği, ekonomik ve finansal istikrarın tehdit altında olduğu, çevreyle ilgili sorunların gözardı edildiği bir dönemde, bizim başlatmış olduğumuz bu çalışmalar sadece ülkemizde değil, çok daha geniş bir coğrafyada da ilgiyle takip edilmektedir.

İnsan hakları ve özgürlükler konusunda en yüksek standartları hedeflemek, ileri demokrasi için ısrarla çalışmak, hukukun üstünlüğü ilkesini tavizsiz bir şekilde savunmak, itibarlı kurumları ve kuralları esas alan bir ekonomi politikası uygulamak, çevreyi korumada güçlü bir irade ortaya koymak ülkemiz için yeniden önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Başlatmış olduğumuz çalışmalarla ilgili önümüzdeki dönemde de kamuoyumuzu bilgilendirmeye devam edeceğiz. İnancımız odur ki, samimiyetle çalıştığımızda ve ortak aklın gereğini yaptığımızda ülkemizin çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur."