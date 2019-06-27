Ali Babacan'a en yakın ismi açıkladı...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan'ın şu en yakınında bulunan kişinin eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay olduğunu ileri sürdü.

23 Haziran seçimleri sonrası hız kazanan yeni parti çalışmalarına ilişkin iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Ayıbın ağa babası" başlığıyla yayımlanan yazısında "Dün Ali Babacan’ın kuracağı partinin bir küskünler hareketi gibi görünmesini istemediğini yazdım. Pek çok okur sordu, ‘Ali Babacan’ın yanında hiçbir AK Partili yok yani?’ diye. Var elbette" ifadesini kullandı.

"Ancak bunlar dışlandığı için küskünler sınıfına geçmiş isimler değil. Bunlar ilkesel nedenlerde AK Parti yönetimi ile bağlarını zayıflatmış veya koparmış isimler" iddiasında bulunan Altaylı, "Mesela Ali Babacan’ın şu an en yakınında bulunan kişi eski Bakan Prof. Dr. Beşir Atalay. En yoğun çalışan kişi o. Babacan’ın yanında olduğunu duyduğum ancak kendisine ulaşarak teyit ettiremediğim için adını şimdilik vermeyeceğim bir başka eski bakan daha var Babacan’ın yanında. 4 yıl önce, siyaseten en verimli olacağı dönemde milletvekili adayı bile olmayarak partiden uzaklaşan bir isim" dedi.