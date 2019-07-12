Ali Babacan yeni parti kararını erteledi

AKP'den ayrılan ve Eylül ya da Ekim ayında yeni partisini resmen ilan edeceği ileri sürülen Ali Babacan ve çevresinin erken hareket etmekten vazgeçtiği, yeni partinin kış ya da ilkbaharda kurulacağı iddia edildi.

Ali Babacan'ın AKP'den istifasının ardından hızlanan yeni parti çalışmalarının zamana yayılacağı ve Eylül ya da Ekim ayında olacağı belirtilen resmi kuruluştan vazgeçildiği ileri sürüldü. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya, Babacan ekibinin acele etmeme kararı aldığı, partiyi kış ya da ilkbaharda kurma fikrine geçildiğini aktardı. Bu süreçte ekonomik gelişmelerin ve meclis dengelerinin yakından takip edileceği öğrenildi. Sarıkaya, Davutoğlu cephesinin ise yeni parti çalışmaları için hızlı hareket edeceği iddiasında bulundu.