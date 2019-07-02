Ali Babacan hakkında suç duyurusu

AKP’den ayrılıp parti kuracağı ileri sürülen Ali Babacan hakkında bakanlığı döneminde ‘FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etmekten suç duyurusunda bulunuldu.

AKP’den ayrılarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni bir parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan hakkında, bakanlığı döneminde “FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Odatv’nin haberine göre eski Hazine çalışanı Ali Çevik, eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan hakkında bakanlığı döneminde “FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği” gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Çevik, suç duyurusunda Babacan hakkında “Hazine Müsteşarlığı'ndaki kritik kadrolara FETÖ mensuplarını atamış ve bir FETÖ kumpası olan İzmir Askeri Casusluk Davasını hayata geçiren tek bakan ve üst düzey yönetim olmuştur” ifadesine yer verdi.

Babacan’ın parti kurma girişimine dair çıkan haberlerden de rahatsız olduğunu belirten Çevik, sözkonusu girişimin ise “FETÖ terör örgütünün son siyasi gelişmelerden faydalanarak mevcut hükümeti zora sokmak, bir nevi intikam almak ve ülkeyi kaosa sürüklemek için adı geçen kişiyi yeniden görevlendirdiğini göster”diğini ileri sürdü.