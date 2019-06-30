'Ali Babacan haftaya harekete geçiyor, amaç ANAP...'

Ali Babacan'ın 23 Haziran seçimi sonrası hız verdiği yeni parti çalışmaları için haftaya harekete geçeceği öne sürüldü. Yeni partinin eylül veya ekimde ilan edileceği iddia edilirken, Haşim Kılıç, Ertuğrul Günay, Beşir Atalay ve Nihat Ergün gibi isimlerin de partide yer alacağı belirtiliyor.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Ali Babacan'ın yeni parti için resmen harekete geçeceği öne sürüldü.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Yeni siyasi hareket kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da açıklayan Ali Babacan’ın parti kurmak için harekete geçme tarihi kesinleşmiş. Yakınındakilerin aktardığına göre gelecek haftadan itibaren düğmeye basılacak" dedi.

Yeni partide yer alacak isimlerin AKP'den ayrılma sürecine ilişkin de bilgi veren Sarıkaya,

"Kurucular Kurulu içinde olduğu için Ali Babacan açısından AK Parti’den istifa etmesi zorunluluk arz ediyor. Birlikte yola çıktığı Beşir Atalay, Nihat Ergün gibi isimler için elzem değil. Ancak aktarıldığına göre onların da AK Parti’den istifaları sıralı gelecek. Konuştuklarımın hemen hepsinin bu aşamada altını çizdiği bir nokta vardı…

AP’den kopan Ferruh Bozbeyli’nin DP’si veya CHP’den kopan Turhan Feyzioğlu’nun CGP ya da yakın zamanlarda DYP’den kopan Hüsamettin Cindoruk’un DTP’si veya DSP’den kopan İsmail Cem’in YTP’si gibi olmak istemiyorlar.

Yani AK Parti’den kopanların oluşturduğu bir parti görünümüne girme gibi bir düşünceleri yok. Hatta “isim bankalarında” mümkün olduğu oranda az AK Parti’den isim bulundurma gibi amaçları var.

'AMAÇLANAN ANAP'I YARATMAK...'

Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın da içinde olduğu, hatta bazı toplantılarına Türkiye’nin adı bilinen kamuoyu araştırma şirketlerinin yönetici ve sahiplerinin de katıldığı, akademisyen, işadamı, tüccar, bürokrat bir çok ismin bir araya geldiği, ağırlıklı bölümü de yeni simalardan oluşan bir yapı.

Amaçlanan merkez sağ ve merkez sol, muhafazakar, milliyetçi kesimleri bir araya getirip ANAP’ı yeniden yaratmak.

Merkez sağ siyasette ortaya çıktığına kanaat getirilen boşluğu doldurmaya odaklı yeni bir parti.

Kuruluş tarihi için öngörülen ise eylül veya ekim…