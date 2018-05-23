'Ali Babacan geri dönüyor' iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonominin başına Ali Babacan'ı getirmek istediği iddia edildi.

Sözcü yazarı Can Ataklı, İstanbul'da bir patronla yaptığı görüşmeyi köşesine taşırken, Ali Babacan'ın yeniden ekonominin başına geçeceğini ileri sürdü.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

Hafta başında İstanbul'un önemli işadamlarından biriyle iftarda buluştuğunu belirten Ataklı, önemli bir işadamının kendisine "İyi haberler aldık, Tayyip Bey başkan yardımcısı olarak Ali Babacan'ı düşünüyormuş, ekonomiyi ona teslim edecekmiş" dediğini yazdı.

Anladığım kadarıyla iş dünyası Erdoğan'ın ekonomiye müdahalesinden çok rahatsız. Çünkü ekonomiyi bilmediğine ve güç kullanarak bazı sorunların üstesinden gelebileceğini inandığını düşünüyorlar.Babacan'ın farkı ise hem ekonomiden anlaması hem de kurallara sadık kalarak zorlayıcı tavırlara prim vermemesi.

İş dünyası Erdoğan'ın ekonomiyle baş edemeyeceğine inandığı gibi muhalefetin de henüz ortaya ciddi bir ekonomik plan ve bunu yönetecek bir ekibi sunmadığını düşünerek “Ali Babacan formülü yine de en iyisi” fikrinde.

Erdoğan'ın, Ali Babacan müjdesi iş dünyasında yeniden AKP umudu yaratır mı?

Erdoğan'ın saldığı korkunun altında ezilen iş dünyasının eli mahkum. Babacan adı hiç olmazsa “kendilerini rahatlatmaları” açısından önemli bir havuç olarak nitelenebilir.