'Ali Babacan, Erdoğan'la 3 kez görüştü' iddiası

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın yeni hükümette yer alacağını iddia etti.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın yeni hükümette yer alacağı iddiasında bulundu.

Altaylı, Erdoğan ile Babacan'ın üç görüşme gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

"Seçim bitti, şimdi gündem kurulacak ilk 'başkanlık hükümeti'. Gerçi dün de dediğim gibi, bakanlar kurulunun oluşumuna imkân sağlayacak yasa henüz ortalıkta yok, ama Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hükümetin önü açılabilir" diyen Altaylı, "Yeni hükümette herkesin merak ettiği konu: 'Ekonomiden sorumlu bakan kim olacak?' Piyasadaki beklenti en azından Mehmet Şimşek’in görevini sürdürmesi. Ancak bana ulaşan bilgilerde bir isim daha var ki, bu da piyasalarda sevinçle karşılanabilir. Bu dönemde milletvekili olmayan eski bir bakanın son günlerde 3 kez Cumhurbaşkanı ile görüştüğü fısıldanıyor. Gözümle görmedim, bana söyleyenlerden aktarıyorum, ama eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın yeniden benzer bir görevle yeni kurulacak kabinede yer alması Ankara’da çok konuşuluyor. Uluslararası finans çevrelerinde saygın, piyasalarda güvenilir bir isim olarak tanınan, Batı dünyasıyla iyi ilişkileri olan Babacan göreve yeniden gelir mi gelmez mi, emin değilim" ifadelerini kullandı.