Ali Babacan AKP'den istifa etti: Yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir

Ali Babacan kurucusu olduğu AKP’den istifa ettiğini duyurdu. Babacan istifasını duyurduğu metinde yeni parti hazırlıklarına ilişkin ilk resmi açıklamasını da kamuoyu ile paylaştı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kurma hazırlığında olduğu konuşulan eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan, kurucusu olduğu AKP'den 18 yıl sonra istifa etti.

Babacan istifasını duyurduğu metinde yeni parti hazırlıklarına ilişkin ilk resmi açıklamasını kamuoyu ile paylaştı.

İLK RESMİ PARTİ AÇIKLAMASI: YENİ BİR ÇALIŞMA BAŞLATMAK KAÇINILMAZ HALE GELMİŞTİR

14 Ağustos 2001'de kurulan AKP'nin kurucuları arasında yer alan, AKP hükümetlerinde 13 yıl boyunca ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlenen Ali Babacan, "Kamuoyunun bilgisine" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada yeni parti hazırlıklarını açıkladı:

"Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Ben ve pek çok arkadaşım böyle bir çalışma için büyük ve tarihi bir sorumluluk hissetmekteyiz. Bu süreçte, aynı ahlaki ve toplumsal sorumluluğu hisseden çok sayıda insanla tanışmış olmak da bizim için çok sevindirci olmuştur.

İnanıyorum ki, karşı karşıya olduğumuz sorunların çözümü ancak, temsil gücü yüksek ve geniş bir kadro çalışmasıyla mümkün olacaktır. Beraberce çalışmak ve ortak aklı hedeflemek zorundayız. Çalışmalarımızın bağımsız ve özgür bir şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır. Her konuda beyaz sayfalarla işe başlamak gerekmektedir..."