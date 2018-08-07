Ali Ağaoğlu'ndan 'iflas' yanıtı

Ali Ağaoğlu, 'konkordato' iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, konkordato ilan edeceklerine ilişkin haberleri yalanladı.

"Sosyal medyadaki trol hesaplarda 'Ağaoğlu batıyor' haberlerine rastlar olduk" diyen Ağaoğlu, "Lider olmanın bedeli, bu tür haberleri ben hiç ciddiye almıyorum. Ağaoğlu Şirketler Grubu olarak sermaye açısından Türkiye'nin en güçlü ve köklü kurumlarının başında geliyoruz. Aslında bu tür haberlerin neden yayıldığını da biliyorum. Ağaoğlu, gayrimenkulun lider markasıdır. Bizimle ilgili çıkarılan bu tür haberler ile sektöre zarar vermek isteniyor. Maslak 1453 projemizde satılacak konutumuz kalmadı. Çekmeköy projemizde ise tahminimiz üzerinde talep gördük. Projenin inşaatı devam ediyor. Dairelerin yarısından fazlası satıldı. Türkiye'nin en stratejik projelerinden olan Uluslararası Finans Merkezi projesini biz üstlendik. Şimdi ise Bodrum'da 12 milyon metrekarelik alanda Avrupa'nın en büyük yaşam projesini hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.