Ali Ağaoğlu krizde: 5 aracını satıyor

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Ali Ağaoğlu’nun garajındaki beş lüks otomobili satışa çıkardığı öğrenildi.

Bir süredir mali sıkıntı içinde olduğu belirtilen Ağaoğlu, 300 bin lira ile 3.7 milyon lira arasında değişen fiyatlardaki otomobillerini satışa çıkardı.

Özellikle son altı ayı aşkın süredir Ağaoğlu İnşaat yaşadığı mali sıkıntılarla gündemde.

Diken'den Ali Yılmaz’ın haberine göre, Ağaoğlu’nun, satışa çıkardığı otomobiller yüksek kilometreye sahip. 20 gün kadar önce galeriye verilen otomobillerden henüz satılan olmadı.

2013 model Rolls Royce Fantom – 3 milyon 700 bin lira

2012 model Bentley Flysuper – 1 milyon lira

1975 model Rolls Royce – 300 bin lira

2012 model Bentley Mulsana – 1 milyon 200 bin lira

2016 model Rolls Royce Wraith Cabrio – 3 milyon lira