'Alevileri haritadan sileceğiz' diyenlere 'özgürlük savaşçısı' demişti: Davutoğlu'ndan 'Cemevi' ziyareti

Suriye'de çok sayıda Alevi katliamına imza atan ÖSO ve diğer cihatçı gruplara Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı döneminde destek veren isimlerden olan ve bu grupları 'Özgürlük Savaşçısı' olarak niteleyen Davutoğlu, İstanbul Garip Dede Dergahı’nı ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde AKP’den istifa eden Ahmet Davutoğlu İstanbul Garip Dede Dergahı’nı ziyaret etti.

PİRHA'nın haberine göre, Cemevinde lokma yiyen Davutoğlu, burada dergah yöneticileri ve yurttaşlarla sohbet etti.

Garip Dede Dergahı Başkanı Celal Fırat, Davutoğlu’nun muharrem ayı dolayısıyla dergahı ziyaret ettiğini söyledi.

KATLİAMCILARA DESTEK

Suriye'de Alevilere yönelik çok sayıda katliama imza atan ÖSO ve diğer cihatçı gruplara bir dönem adeta sınırları teslime eden, cihatçı grupları 'Özgürlük Savaşçısı' olarak tanımlayan Davutoğlu'nun Cemevi ziyareti tepki çekti.

soL, görev yaptığı dönemde Davutoğlu'nun mimarlarından biri olduğu Suriye politikası ve Alevilere yönelik saldırıları listelemişti: