Alevi Kültür Dernekleri’nde kriz: Gerekçe göstermeden görevden aldılar

Alevi Kültür Dernekleri Konyaaltı şubesinin yöneticileri, Genel Merkez tarafından gerekçe gösterilmeden görevden alındı.
Görevden alınan yöneticilerinden aldığımız bilgilere göre, 26 Temmuz Cuma günü genel merkez tarafından Ankara’ya çağrılarak görevden alma kararı kendilerine iletildi. Fakat görevden alınma nedenlerini soran Konyaaltı şubesi yöneticilerine hiçbir gerekçe sunulmadı. Kendilerine tebliğ edilen karar yazısında da görevden alma gerekçesinin yazılı olmadığını, Genel Merkez tarafından görevden alınan yönetim yerine atanmış olan yeni yönetim ile birlikte gerekçeli kararın da iletileceği, yeni yönetimin devir teslim töreni için hazır bulunacağı bilgisi verilmesine rağmen henüz bir gelişme olmadığını ileten yöneticiler, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.