Alevi Kültür Dernekleri’nde kriz: Gerekçe göstermeden görevden aldılar

Alevi Kültür Dernekleri (AKD) Konyaaltı Şubesi Yönetimi, yedek üyeleri de dahil olmak üzere, Doğan Demir başkanlığındaki genel merkez tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden alındı. Derneğin yönetiminde 16 asil 16 yedek olmak üzere toplam 32 görevli vardı.

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