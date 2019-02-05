Alevi işçi camiye gitmediği için işten atıldı

Şeker fabrikasında çalışan Alevi işçinin camiye gitmediği için işten atıldığı iddia edildi.

Dünyaca ünlü şeker ürünleri firması Haribo'nun İstanbul’daki fabrikasında 3 yıldır çalışan Veli Erdoğdu adındaki bir işçi, önce camiye çağrıldığını sonra da Alevi olduğunu söylemesi üzerine “Cemevine gidiyorsun” tepkisiyle karşılaşarak vardiya amiri tarafından işten çıkarıldığını iddia etti.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, Erdoğdu, başka bir işçinin kendisini bir cemaatin sohbetine çağırdığını kendisinin reddettiğini belirterek, “Benim Alevi olduğumu herkes biliyor. Bu arkadaş daha önce de beni cemaat sohbetine çağırdı ama ben yine reddetmiştim. Tartışma sonrasında işten atılan ben oldum” dedi.

İstanbul Hadımköy sanayi bölgesinde yer alan fabrikada çalışan Veli Erdoğdu, uzun süredir cemaat mensubu insanlar tarafından dini sohbete çağırıldığını belirterek, en son çağrıldığında tartışma çıktığını söyledi. Erdoğdu tartıştığı arkadaşının kendisine “Cemevine gidersin ama” dediğini belirterek, “Ben ‘herkesin inancı farklı sen oraya gidersin ben buraya’ dedim. Arkadaş bu defada ‘cemevinde mum söndürüyorsunuz’ deyince tepki gösterdim. Tek Gıda-İş Sendikası temsilcisine söyledim. O arkadaş da beni vardiya amirlerine şikâyet etmiş. ‘Bana vurdu, biz buraya dayak yemeye mi geldik. Camilerimize küfrediyor’ demiş. Beni ısrarla dini sohbete çağıran kendisi ama beni suçlu duruma düşürdü” dedi. Vardiya amirlerinin kendisini çağrıp olayı anlatmasını istediğini dile getirerek şöyle devam etti: “Arkadaşa vurmadığımı kamera kayıtlarına bakılmasını istediğimi söyledim. Onlar da orada kamera olmadığını söyledi. Bir tane çocuk da olaya şahit oldu. Benim suçumun olmadığını söyledi. Fakat çocuğu korkutmuşlar şimdi konuşmuyor. Olaydan 3, 4 gün sonra gece vardiyasına gittim, beni içeriye almadılar. Çıkışımı vermişler. Beni hiç dinlemediler. Servise dahi bindirmediler taksiyle gönderdiler. Tazminatsız atıldım. Arabuluculuğa başvurdum. Elimden geldiğince işe iade ve diğer haklarım için uğraşacağım. Tabii bir yanda da iş bulup hemen çalışmaya başlamalıyım.”