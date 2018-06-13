Albayrak'tan sonra Süleyman Soylu'dan da hukuksuz propaganda tacizi

AKP’nin 1. Bölge milletvekili adayı Berat Albayrak'ın taciz mesajları suç duyurularına rağmen sürerken, AKP 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu'nun da kişisel verilerin korunması kanununu hiçe sayarak yurttaşların telefonlarına kısa mesaj gönderdiği belirtildi.

Seçim kampanyası için kamuya ait tüm kaynakları kullanan AKP'nin "propaganda" adı altındaki tacizleri sürüyor.

AKP’nin 1. Bölge milletvekili adayı Berat Albayrak'ın tüm seçmenlere telefon yoluyla gönderdiği mesajlar büyük tepki çekmişti.

Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler, Albayrak'ın propaganda tacizleri hakkında suç duyurusunda bulunmuş, "kişisel verilerin izinsiz paylaşılmasının ve kullanılması"nın suç olduğunu belirterek tüm yurttaşları suç duyurusunda bulunmaya çağırmıştı.

AKP'nin 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu'nun da tüm seçmenlere kısa mesaj yolladığı belirtildi. 1 Haziran'dan itibaren gönderilen mesajlar şu şekilde: