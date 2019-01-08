Albayrak'tan seçim öncesi 'müjde': Borçluya yeni borç, patrona prim desteği

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Yeni yılda yeni müjdeler' başlığı ile birtakım düzenlemeler gerçekleştirileceğini açıkladı. Açıklanan 'müjdeler' arasında takipte kredisi bulunanlar için yeniden borçlanmanın önü açılırken, patronlar için sigorta primi desteği bulunuyor.
Haber Merkezi
Salı, 08 Ocak 2019 19:22

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bütçe disiplininden taviz vermeden, ortaya koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün duyurduğu kredi kartı borçlarına ilişkin yeni yapılandırmaya işaret eden Albayrak, "Yeni yılda yeni müjdeler" başlığı ile birtakım düzenlemeler gerçekleştirileceğini açıkladı. Açıklanan "müjdeler" arasında takipte kredisi bulunanlar için yeniden borçlanmanın önü açılırken, patronlar için sigorta primi desteği bulunuyor. Albayrak'ın paylaştığı açıklamalar şu şekilde:

  • Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahiplerine 150 kWh'a kadar elektrik tüketimini devlet karşılayacak.
  • Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kartı borcunu ödeme güçlüğü yaşayanlara uzun vadeli kredi sağlanacak.
  • Halk Bankası 350 bin esnaf ve sanatkara 22 milyar liralık kredi açacak.
  • Sigorta Primi Teşviki uygulaması kapsamında 500 ve altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için puan desteği 5 puana çıkarılacak.
  • Çiftçilerin borçları için yıllık yüzde 11 faiz ile 1 yıla kadar tekrar yapılandırma imkanı sağlanacak.