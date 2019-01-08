Albayrak'tan seçim öncesi 'müjde': Borçluya yeni borç, patrona prim desteği

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Yeni yılda yeni müjdeler' başlığı ile birtakım düzenlemeler gerçekleştirileceğini açıkladı. Açıklanan 'müjdeler' arasında takipte kredisi bulunanlar için yeniden borçlanmanın önü açılırken, patronlar için sigorta primi desteği bulunuyor.

Haber Merkezi