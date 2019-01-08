Albayrak'tan seçim öncesi 'müjde': Borçluya yeni borç, patrona prim desteği

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bütçe disiplininden taviz vermeden, ortaya koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün duyurduğu kredi kartı borçlarına ilişkin yeni yapılandırmaya işaret eden Albayrak, "Yeni yılda yeni müjdeler" başlığı ile birtakım düzenlemeler gerçekleştirileceğini açıkladı. Açıklanan "müjdeler" arasında takipte kredisi bulunanlar için yeniden borçlanmanın önü açılırken, patronlar için sigorta primi desteği bulunuyor. Albayrak'ın paylaştığı açıklamalar şu şekilde:
Sayın Cumhurbaşkanımız 2019’u da müjdelerle başlattı. Ekonomide dengelenme döneminin sağladığı her pozitif gelişmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Bütçe disiplininden taviz vermeden, ortaya koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz. pic.twitter.com/dyHqrzhHEt
— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 8, 2019