Albayrak’tan enflasyon yorumu: Yılsonu hedeflerimizi tutturduk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyon verileriyle ilgili ‘Yıl sonunda hedeflerimizin tamamını neredeyse tutturduk’ açıklaması yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyon verileriyle ilgili "Yıl sonunda hedeflerimizin tamamını neredeyse tutturduk" dedi. TRT Haber yayınında konuşan Albayrak "Eylül ayında ortaya koyduğumuz hedef tutuyor" diye konuştu.

Enflasyon açısından 2019'un ilk 3 ayının çok önemli olduğunu söyleyen Albayrak, ÖTV ve KDV indirimleriyle devlet katkısının 3 ay daha süreceğini belirtti.

Albayrak “Biz çok daha iyi bir performans ortaya koyacağız. Son 4 ayı çok güçlü bir şekilde yürüttük. Bu iklimin devam edeceği, piyasanın da iktisadi faaliyet noktasında, birçok alanda daha hızlı bir şekilde yoluna girdiği bir döneme şahitlik edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Gıdada fiyat indirimlerinin çok ciddi yansıdığını söyleyemeyiz” diyen Albayrak “Mış gibi yapanları programa almayacağız” diye konuştu.

“Merkez Bankası kendi adımlarını, piyasayı gözeterek atacaktır” diyen Albayrak, dün gece dolar kurunda yaşanan yükselişle ilgili olarak da “Dün gece Asya piyasalarındaki olumsuz seyirden dolayı bir dalgalanma oldu” dedi.