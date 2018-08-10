Albayraklar, elektro şok silahını basına tanıttı

Albayraklar Savunma, polis tarafından kullanılmak üzere üretilen 'milli' elektro şok silahının ilk fotoğraflarını basına servis etti. Krizin faturasını ödememek üzere sokağa çıkacak emekçilere karşı kullanılması muhtemel silahın tanıtımını Adnan Albayrak yaptı.

Polis tarafından kullanılan uzaktan etkili elektroşok silahı Taser’a rakip olduğu söylenen "milli" elektro şok silahı Wattozz’un ilk fotoğrafları Albayraklar Savunma tarafından basına servis edildi.

Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, “Biz Amerika'dan daha iyisini yapabiliyoruz. Silahımız, Türk akademisyenler tarafından tamamen farklı bir teknoloji ve yüzde yüz yerli malzeme ile üretildi” diye konuştu.

Bu silahın "tüm emniyet güçleri tarafından kullanılmaya başlaması ile" ateşli silahların kullanımının azalacağını, ölüm ve yaralanmaların önüne geçileceğini savunan Albayrak, "Dünya polis teşkilatları mevcut kablolu elektrik silahlarını kullanmaya son verip Türk yapımı kablosuz silahlarımızı tercih edecek. Bu sayede ülkemize büyük bir döviz girdisi ve katma değer de sağlanacak" diye konuştu.