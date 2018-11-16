Albayrak’a göre her şey yolunda: Pozitif bir haftayı tamamladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ‘Ekonomi politikalarımız açısından pozitif bir haftayı tamamladık’ dedi, bütçe gelirlerinin Yeni Ekonomi Programı beklentilerinden de iyi seyrettiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Ekonomi politikalarımız açısından pozitif bir haftayı tamamladık” dedi. Bu hafta en önemli gelişmelerin tahvil faizlerinde olduğunu kaydeden Albayrak, “%17.67 olarak gerçekleşen 5 yıllık tahvil faizlerimiz 5 ayın en düşük seviyesine geldi. 2 yıllık tahvil faizleri de 7.2 puanlık düşüşle %18.79 oldu” ifadelerini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİK VE İMAR BARIŞINDAN BEKLENTİ

Maliye politikaları ve bütçe disiplininden taviz vermeden sıkı duruşu devam ettirdiklerini söyleyen Albayrak, “Bütçe gelirlerimiz YEP beklentilerimizden de iyi seyrediyor. 630,5 milyar TL olarak öngörülen vergi gelirlerimize ilişkin gerçekleşme beklentimiz aynı şekilde sürüyor. 119,1 milyar liralık vergi dışı gelir hedefinin de bir miktar üzerine çıkacağız. Bedelli askerlikte 9 milyar liralık beklentimizin 500 milyon lira, imar barışında 6 milyar liralık beklentimizin 4 milyar lira üzerinde gerçekleşme olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

‘SANAYİ ÜRETİM RAKAMLARI KÜÇÜLMEYİ GÖSTERSE DE…’

Bugün yayımlanan sanayi üretim rakamlarının özellikle eylül ayında bir küçülmeyi göstermesine karşın dengelenme süreci beklentilerinin çok ötesinde olmadığını söyleyen Albayrak, "YEP'te net ihracatın büyümeye 1,4 puanlık etki yapmasını bekliyorduk. Son gerçekleşmeler ışığında beklentimiz 2,4 puan oldu" ifadesini kullandı.

Albayrak, “Yatırımcı güvenini güçlendirecek, özellikle Avrupa’daki yavaşlamanın ve kur şoklarının sanayicimize etkisini en aza indirecek adımlarımıza devam edeceğiz. YEP’te ilan ettiğimiz prensiplerimizi yatırımlar ve bütçe disiplini başta olmak üzere tüm alanlarda tavizsiz sürdüreceğiz” dedi.



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