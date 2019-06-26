Albayrak'a fotoğraf tepkisi: Benim kızım alamadı karnesini...

Berat Albayrak'ın paylaştığı karne fotoğrafına Çorlu’da yaşanan tren faciasında kızını kaybeden Zeliha Bilgin'den 'Benim kızım alamadı karnesini, tasarruf fonu deyip, yol bekçilerinin işine son vermeseydiniz, benim yavrum da alacaktı en güzel belgeleri...' tepkisi geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın paylaştığı mezuniyet fotoğrafına Çorlu’da yaşanan tren faciasında kızını kaybeden Zeliha Bilgin'den tepki geldi. Albayrak’ın Twitter paylaşımına yorum yapan ve tepkisini dile getiren Zeliha Bilgin, “Benim kızım alamadı karnesini, tasarruf fonu deyip, yol bekçilerinin işine son vermeseydiniz, benim yavrumda alacaktı en güzel belgeleri #8temmuzcorlutrenkatliami #kazadeğilcinayet @TCDDemiryollari birgün elbet 25 cana hesap vereceksiniz, Belki bana ? Ama RABBİME kesin!!” ifadesini kullandı. Zeliha Bilgin ve kızı Bihter Bilgin...