Albayrak: Üçüncü nükleer santral Trakya’ya

CNN Türk’te katıldığı programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, üçüncü nükleer santralın büyük ihtimalle Trakya’ya yapılacağını söyledi.

CNN Türk’te Hande Fırat’ın moderatörlüğündeki programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, üçüncü nükleer santralın büyük ihtimalle Trakya bölgesine yapılacağını söyledi.

2023’te Akkuyu Nükleer Enerji Santralı’nın ilk etabının devreye gireceğini söyleyen Albayrak “Üçüncünün yeri aşağı yukarı belli; büyük ihtimal Trakya Bölgesi olacak, nedeni de bu bölgenin çok fazla kullanımı var enerjide. Ancak bu bölgede üretim fazla yok. Hem kaynağında üreteceğiz, hem arz talep dengesi nedeniyle. 2018 yılında büyük bir ihtimalle detaylarını açıklayacağız” diye konuştu.

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’yle (TANAP) ilgili de konuşan Albayrak “Türkiyesiz bir enerji projesinin bölgede kazanması mümkün değil. İlk sondaj gemimiz, dünyanın en büyüklerinden biri, ikincisini de kısa zamanda ülkemize kazandıracağız. Onu da Karadeniz’e göndereceğiz. Agresif bir enerji politikası güdeceğiz derken bunu kastediyorduk” dedi.

Madenciliğin sondaj altyapısı konusunda MTA ve özel sektörle yoğun bir çalışma başlattıklarını belirten Albayrak “Ayrıca işçi sağlığı ve güvenliği konusunda da önemli adımlar atıyoruz. Bundan dolayı Maden Güvenlik Kurulu’nu kurduk ve önemsiyoruz. Üç ayaklı bir denetleme oluşturuyoruz maden ocaklarında” ifadelerini kullandı.

Borda önümüzde süreçte organize sanayi bölgelerinin dışında önemli merkezler inşa edeceklerini kaydeden Albayrak “Yerini belirledik ancak şu anda açıklamıyorum. Büyük merkezle beraber sanayi ile işbirliği yapılacak. Dünyadaki en gelişmiş örneği alacağız nükleerde de. İkisi de komşu olacak borla nükleer” diye konuştu.