Albayrak: Türkiye bugün çok daha güçlü ve iyi bir noktada

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ağustos ayında dolara, Eylül ayında ticaretin finansmanına operasyonlarda bulunulduğunu iddia ederek, 'Enflasyonda Kasım ve Aralık ayında çok daha güzel sonuçlar alacağız' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bursa'da güncel ekonomik konulara ilişkin bir açıklama yaptı. Albayrak, Ağustos ayında dolara yönelik, Eylül ayında da ticaretin finansmanına yönelik operasyonlar yapıldığını iddia ederek ekonomik krizi bu "operasyonlara" bağladı. Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle: Çok tarihi bir süreci hep birlikte yaşamaya devam ettik. Ağustos ayıyla çok geniş kapsamlı bir spekülatif atakla karşı karşıya kaldık.

Ağustos'taki dolar operasyonunun ardından Eylül'de de ticaretin finansmanına yönelik operasyon yapıldı. Güçlü bir koordinasyonla, nakit akışında sorun olmaması için ciddi bir dizi önlem aldık. 12 Eylül 1980 darbesinde bile yaşamadığımız ticaretin finanmasına operasyon yapıldı.

Eylül ayının ikinci yarısını da bunu püskürterek bu süreci güçlü bir şekilde içinden çıktık. Ekim ayıyla birlikte dengelenme sürecinin çok net bir şekilde başladığı görülüyor. Günlük ortalama yüzde 30'un altında kullanılan krediler. Makas çok açık bu makas daralacak hem de finansman maliyeti kredi maliyeti bu noktada bu karşılık makul düzeyde devam ederken, reel sektörde daha iyi bir şekilde buna erişmeye başlayacak küresel yatırımcıda ciddi artış oldu. Üç kartından fazla taleple 20 milyar dolar ihracatımız çok ciddi başarı ortaya koydu

Bir buçuk-iki yıl bunun bertaraf edilmesi noktasında dört beş çeyrek boyunca küçülmeye etkisini hep birlikte yaşadık. Kur, faiz ve enflasyon alanında da çok büyük bir operasyonla Türkiye'yi karşı karşıya koymasına rağmen elhamdülillah iki ayda hızlı ve güçlü adımlarla, şükürler olsun uyumlu ve koordinasyonla çok hızlı refleksler vererek bir çoğunu püskürttük.

Aldığımız tedbirlerle çok ciddi bir refleks gösterdik. İki aylık bu süreç çok büyük bir tecrübe kazandırdı. Etkilerini teker teker ortadan kaldırdık ve devam ediyoruz. İki temel alana odaklandık. Mücadelemizin başına enflasyonu koyduk. 'TÜRKİYE BUGÜN İYİ BİR NOKTADA' Tüm paydaşlarla geçen ay enflasyonla mücadele programı açıkladık. Yüzde 10 indirim kampanyası ekim ayında olmasına rağmen geçen yıla eş güdümlü bir enflasyon çıktı. Kasım ve Aralık ayında çok daha güçlü çok daha pozitif neticeler için pozitif bir resimle karşı karşıyayız. Tüm sektörleri takip ediyorum. Türkiye bugün Ağustos ve Eylül ayına göre çok daha güçlü ve iyi bir noktada. Daha da iyiye taşıyacağız. Bir kaç aylık fırsatçı fiyatlama davranışları geride kaldı.

Devlet olarak bizde bir dizi ÖTV ve KDV indirimi ile alakalı da adımlar açıkladık. Yüzde 1,9 olan bütçe açığı milli gelir oranı hedefimizden hiçbir sapma olmadı.

Kolay olanı herkes yapar, makbul olan biz millet olarak hep zoru başardık. Bu indirim ve destekler neticesinde değerdeki iyileşmeler devam edecek. Toplumsal olarak akaryakıt, enerji maliyetlerinin bir çoğunu tuttuk ve çok düşük seviyelerde kalmasını sağladık.

Hem bütçe disiplini gözettik, hem de enflasyon baskısını azalttık hem de toplumumuzu vatandaşlarımızı koruduk. Yapısal reformlarla alakalı adımlar atmaya başladık. Özellikle gıda maliyetleri konusunda. Uzun bir süre sonra toplanan gıda komitesi üç bakanlık olarak adımlar atmaya başladık.

Enflasyonda Kasım ve Aralık ayında çok daha güzel sonuçlar alacağız. Yıl sonuna doğru çok daha iyi olacağız.