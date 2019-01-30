Albayrak: Milli reyting kuruluşu görüşüldü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milli reyting kuruluşu kurulum süreci görüşüldü" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) üçüncü toplantısı, Bakan Berat Albayrak başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, küresel finansal piyasalardaki gelişmeler ve bunların Türkiye finansal ve reel sektöre etkileri ve bu çerçevede alınmakta olan tedbirler ele alındı. Kamu bankalarının tasarruf ve etkin operasyon amacıyla gerçekleştirecekleri ortak ATM ve ortak kart projelerine ilişkin süreçlerin detayları da toplantıda görüşüldü.

Toplantıda, konkordatolarla ilgili son gelişmeler, yeniden yapılandırma süreçleri ve bunların suistimal edilmemesi için tedbirler ile Milli Reyting Kuruluşu kurulum süreci değerlendirildi.