Albayrak, McKinsey sorularını yanıtsız bıraktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, CHP’nin bilgi edinme başvurusunda ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey’le ilgili soruları yanıtlamadığı ortaya çıktı.
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün Hazine ve Maliye Bakanlığı’na CİMER üzerinden yönelttiği beş sorunun üçü hükümetin McKinsey’le yaptığı sözleşmeyle, diğer ikisi de Uluslararası Para Fonu (IMF) ve yatırımcılarla ilgiliydi.
Son iki soruyu yanıtlayıp McKinsey’le ilgili olanları boş bırakan Bakan Albayrak "IMF’yle herhangi bir çalışmanın söz konusu olmadığını" belirtti.
Sorular şu şekilde:
ABD MERKEZLİ MCKINSEY'DEN HİZMET ALINACAĞI AÇIKLANMIŞTI
Hükümet, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında Maliyet ve Dönüşüm Ofisi’nin kurulacağını açıklamıştı. Bakanlık temsilcilerinin de yer alacağı ofis için McKinsey’den danışmanlık hizmeti alınacağı belirtilmişti.
Muhalefet, şirketle iş yapılmasına karşı çıkmıştı. Erdoğan’ın da “Biz bize yeteriz” demesinin ardından şirketten danışmanlık hizmeti alınmasından vazgeçilmişti.
Ancak Türkiye’nin McKinsey firmasından geçen yıl hizmet alındığı ortaya çıkmıştı.