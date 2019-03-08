Albayrak: Hanımlarla toplantı yaptık, ev ekonomisi falan soracaklar zannediyorum…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'da düzenlenen 8 Mart etkinliğinde konuştu: 'Hanımlarla toplantı yaptık. Ev ekonomisi falan soracaklar zannediyorum. Bir sorular, bir sorular geldi, epey terledim.'

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yıllardır patron örgütlerince Dünya Kadınlar Günü adıyla anılıyor, bu kapsamda iş kadınlarının da yer aldığı örgütler tarafından çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bugün de Borsa İstanbul ve Türkiye İş Kadınları Derneği'nin (TİKAD) işbirliğiyle Borsa İstanbul’da bir tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da katıldığı etkinlikte Erdoğan’ın damadı ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bir konuşma yaptı.

'HANIMLAR'DAN GELEN SORULAR ŞAŞIRTMIŞ

Konuşmasında törenin, “cinsiyet adaletsizliği ile mücadele noktasında farkındalığın artmasına vesile olmasını” dileyen Albayrak’ın şu sözleri dikkat çekti:

“Daha geçtiğimiz gün Kocaeli'deydik. Hanımlarla toplantı yaptık. Ev ekonomisi falan soracaklar zannediyorum. Bir sorular, bir sorular geldi eline su dökemeyeceğimiz maliyecilerin soramayacağı sorular geldi, epey terledim.”

Albayrak, kadınların “meseleye ve ekonominin detayına ne kadar vakıf olduklarını” görünce bir kez daha şaşırdığını söyledi.

'KADINLARIN ENERJİLERİNDEN MAKSİMUM YARAR'

Albayrak “Eğitimden siyasete, ekonomiden sağlığa kadar tüm alanlarda kadınların daha fazla yer alması, hem eşitlik idealimize bizi daha çok yaklaştırıyor hem de daha kapsayıcı ve verimli bir üretim yapısına ulaşmamıza yardımcı oluyor” diye konuştu.

“Küresel rekabet içinden geçilen bir dönemde” kadınların üretime katılımının çok önemli olduğunu söyleyen Albayrak, etkinlik katılımcılarına kadınların enerjilerinden maksimum yararlanmaları gerektiğini çağrısında bulunarak “Ayrımcılığın bu potansiyelin önüne set olmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

'HER BİR KADININ HİKAYESİ'

Türkiye'nin 16 yıldır her alanda ciddi bir dönüşüm sürecinden geçtiğini söyleyen Albayrak, ülkenin “ekonomik olarak çok daha güçlü bir çehreye doğru hızla ilerlediği” iddiasında bulunarak bu "yolculuğun" Türkiye'nin "başarı hikayesi" olduğunu savundu ve "Şüphesiz ki, her bir kadının hikayesi bu yolculuğa çok değerli katkılar sundu. Türkiye'nin başarı hikayesinin büyüyerek devam etmesi için, kadınlarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra engel tanımadan yeni hikayelerle bizlere yeni ufuklar açması çok önemli” ifadelerini kullandı.