Albayrak ekonomiden memnun: İnşallah yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mayıs ayı enflasyon verilerini olumlu bulduğunu belirterek, 'İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon rakamlarının ardından açıklama yaptı.

Albayrak, rakamları olumlu bulduğunu belirterek, enflasyondaki düşüşün devam ettiğini belirtti.

Bakan Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız."