Albayrak bankacılık sektörüne seslendi: Siz kardeşsiniz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'daki finansal kurumları toplantısında 'Ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması için finansal kurumların etkin çalışması büyük önem arz ediyor. Bunu söyleyince bankacılık sektörünün temsilcilerinin yüzü ekşiyor. Durun siz kardeşsiniz' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal Kurumlar Birliği'nin Wyndam Grand İstanbul Levent'te gerçekleştirilen Olağan Genel Kuruluna katılarak bir konuşma yaptı.

Albayrak 17 yıllık AKP döneminde ilk kez cari fazla verileceğini belirtirken, enflasyonun yılın ikinci yarısında tek hanelere ineceğini öne sürdü.

İşte Bakan Albayrak’ın açıklamalarından satır başları:

Sizlerle düşüncelerimizi ve deneyimlerimiz paylaşarak çözüm sağlama konusunda gayet faydalı olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Nihayi hedefimiz Türkiye’nin hak ettiği noktaya en hızlı şekilde gelmesini sağlamak.

'TÜRKİYE ARTIK ESKİSİ GİBİ ÜZERİNDEN PARA KAZANILACAK BİR ÜLKE DEĞİL'

Türkiye her gün birilerinin yazdığı çizdiği gibi sorunların büyütülerek gündemde olduğu bir ülke değil. Önümüzde 4 yıla yakın bir süre var. Türkiye artık eskisi gibi üzerinden para kazanılacak bir ülke değil.

Yeni ekonomi modelimiz 10 ay önce paylaştık. Önceliklerimizi cari açık ve yüksek enflasyon sorunlarının çözümüne verdik. Yılın ikinci yarısı ile birlikte toparlanma sürecinin çok daha hızlı bir şekilde başladığını görebilir. TL son dönemde bir çok gelişmekte olan ülke parasına göre pozitif ayrıştı. Son dönemde bu iyileşmeler daha da belirgin hale geldi.

'ENFLASYON YILIK İKİNCİ AYINDA TEK HANEYE İNECEK'

Enflasyonun yüzde 25 seviyelerini gördüğü yerden bu haziran ayında hedeflediğimiz enflasyonun altına indiğini gördük. Çekirdek enflasyon göstergelerinin genel eğimi iyileşmenin bu ayda sürdüğünü gösteriyor. Yılın ikinci yarısında tek haneli seviyelere gerileyeceğini söyleyebiliriz. Öncü göstergeler ekonomide toparlanma etkisinin süreceğini devam ediyor. Tarımsal ürün alanında ciddi destekler veriyoruz.

Mayıs ayında olmasa da Haziran ayı itibarıyla 17 yıllık AKP iktidarı döneminde ilk defa cari fazla verilecek. Güçlü bir cari fazla dönemine girdik. Yapısal reformlar büyük önemli arz ediyor. Hazırladığımız yapısal dönüşüm adımlarını sizlerle paylaştık.

'ENERJİMİZİ TASARRUFLU KULLANACAĞIZ'

Eğitim ve yargı reformlarına ilişkin yol haritaları ilgili bakanlarımız tarafından açıklandı. Enerjimizi verimli tasarruflu kullanacağız. Az konuşacağız çok iş yapacağız. Ekonomik büyümenin kapsayıcı olmasında finansal kurumların etkin çalışması büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede finansal piyasalar ve reel sektör arasındaki ilişkinin sağlıklı olmasına büyük önem veriyor ve bu konuda çalışıyoruz.

'DURUN SİZ KARDEŞSİNİZ'

Ekonomiz büyümenin sürdürülesilir olması için finansal kurumların etkin çalışması büyük önem arz ediyor. Bunu söyleyince bankacılık sektörünün temsilcilerinin yüzü ekşiyor. Durun siz kardeşsiniz.