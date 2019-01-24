Albayrak: 2019 bizim için çok iyi bir yıl olacak gibi görünüyor

Davos'taki 49'uncu Dünya Ekonomik Forumu'nun ardından açıklamalarda bulunan Berat Albayrak, 'Başarılı bir Davos ziyareti gerçekleştirdik. Türkiye'nin güçlü bir döneme girdiğini anlattık. 2019 bizim için çok iyi bir yıl olacak gibi görünüyor' dedi.

İsviçre'nin Davos kasabasında dün başlayan 49. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) ardından değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Reel ekonomi ve büyümede 2019'u güçlü kapatacağız" ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'BÜTÇE, CARİ DENGE VE ENFLASYONDA ALTI AYDA BEKLENTİNİN ÇOK ÜSTÜNDE NETİCELER ALDIK' Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle: Başarılı bir Davos ziyareti gerçekleştirdik. Türkiye'nin güçlü bir döneme girdiğini anlattık. 2019 ilk çeyreği noktasında birçok beklentilerin aksine olumlu bir şekilde tamamlayıp, reel ekonomi ve büyümede 2019'u güçlü bir şekilde kapatacağız. İkinci ve üçüncü çeyrek açısından çok daha optimistiz. Altı ay önce bir kaygı, korku endişe ifade edildi. Bütçe, cari denge, enflasyon... Altı ay içinde bakınca üçünde de beklenenin çok üstünde güçlü neticeler aldık. Enflasyonda 2019'un eylül ayı 6,5'a yakın baz etkisi oluşturacak. Ne kadar güçlü bir düşüş trendine doğru yaklaştığımızı üçüncü çeyrekte göreceğiz.

2019 bizim için çok iyi bir yıl olacak gibi görünüyor. Büyüme yumuşak iniş stratejisini ortaya koyuyor. Büyüme, yumuşak iniş stratejisini ortaya koyuyor. Türkiye'nin iç tüketimi, piyasa tüketimi şu an yolunda. Son 6 ayda ne gördük. Cari fazla vardı ve biraz ihracatı da düşürdük, ithalatta artış vardı.

(Merkez Bankası hakkında) Bakın, herkes kendi işini yapıyor. Bunu söyleyebilirim. Enflasyonla mücadele etmeye çalışıyoruz. Merkez Bankası işini son birkaç aydır iyi bir biçimde yapıyor, bağımsız yapıyor. Analitik yapacaklardır, enflasyonla mücadelemize uyacaklardır. Odaklandığımız en kaliteli şey büyüme.

Faizlere baktığımızda aslında Merkez Bankası faizleri arasında fark azalmaya devam ediyor. Mali ve para politika uyumu son yılların en iyi seviyesinde. Sadece ihracat değil, büyüme her yönden büyüme. Türkiye çok dinamik bir ülke. Ekonomiden ötesi var. Türkiye iyi bir dönemde. Çok iyi fırsatları sunuyor Türkiye'nin bulunduğu yer. Yüksek oranda rekabetçi fırsatlara odaklanarak kaslarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye Hazine yönetiminde aktif ve agresif olacak.

Çok iyi dolar rezervi oldu. Sermaye piyasası da çok iyi bir şekilde devam ediyor. İlk çeyrek Türkiye için beklenenden iyi başladı.