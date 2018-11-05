Alarko Holding'den açıklama: Kriz nedeniyle elektrik üretimi 1 yıl durduruldu

Altek Alarko, Kırklareli'ndeki doğalgaz santralinde ekonomik sebeplerle 1 yıl elektrik üretimi yapamayacağını duyurdu.

Alarko Holding, bağlı ortaklığı Altek Alarko'nun Kırklareli'ndeki santralinde, ekonomik sebepler nedeniyle bir yıl elektrik üretimi yapmayacağını açıkladı.

Alarko Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, "Bu durumun şirketimizin faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır" denildi.

Açıklama şöyle:

— Bağlı Ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.' nin bilanço aktifinde yer alan Kırklareli ilinde kurulu Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı'nda ekonomik sebeplerle en az 1 yıl boyunca elektrik üretimi yapılmayacaktır. Bu durumun Şirketimizin faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır. Kamuoyuna duyurulur.