Alan'ı darp ettiği iddiasıyla 4 kişi gözaltında, Altun’dan kınama

TSK'deki generaller için 'Erdoğan'ın arkasında eşek gibi saf tutacaklar' diyen Akit Haber Müdürü Murat Alan’ı darp ettikleri iddiasıyla 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun da bir mesaj yayımlayarak 'Herkes bilmelidir ki bu saldırının failleri adalet önünde hesap verecektir' dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Akit Haber Müdürü Murat Alan’a saldırı hakkında kınama mesajı yayımlayarak konunun takipçisi olduklarını söyledi.

Altun, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda "Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddet hiçbir koşulda tasvip edilemez. Konunun takipçisiyiz. Herkes bilmelidir ki bu saldırının failleri adalet önünde hesap verecektir” dedi.

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ı bugün evinin önünde darp ettikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

'EŞEK GİBİ SAF TUTACAKLAR' DEMİŞTİ

Alan, Akit TV’de katıldığı bir programda “O hizaya gelmeyen omzu çatal bıçak seti apoletli generalleriniz var ya, hepsi Erdoğan'ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşek gibi saf tutacaklar” demiş ve bu sözler üzerine Milli Savunma Bakanlığı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Son olarak eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler de Alan'ın sözleri nedeniyle Akit TV ve Alan hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.