Alan belli, veren belli: Sarayın otomobil ihalesine teklif gelmedi

Cumhurbaşkanlığı 25 otomobili şoförleriyle birlikte kiralamak için açtığı ve 2 ay boyunca ilanda kalan ihaleye teklif gelmedi. İhale iptal edilirken CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ‘Cumhurbaşkanlığı'nın bu işi belli bir şirkete vermek istediği, şirketlerin de bunu bildiği için ihaleye teklif vermediği iddiaları konuşuluyor. Umarız bu iddialar doğru değildir’ dedi.

Cumhurbaşkanlığı 25 otomobili şoförleriyle birlikte kiralamak için ihaleye açtı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 6'sı yabancı lüks araç olan ve 36 aylığına kiralanacağı duyurulan ihaleyi 2 ay boyunca ilanda durmasına rağmen teklif gelmeyince iptal etmek zorunda kaldı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, araçların 1 Ağustos tarihinden itibaren 3 yıl boyunca kullanılması planlanıyordu. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ihalenin iptalinin ekonomik krizin en açık göstergesi olduğunu belirterek, konuyu Meclis’e taşıdı. “Kriz sarayın bile kapısına dayanmıştır” diyen Çakırözer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a kararın ardından yeni ve piyasaya kapalı bir ihale ile işin “adrese teslim edilip edilmeyeceğini” sordu.

İHALE SAHİBİ ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ OLABİLİR

Çakırözer, ihalenin iptal edilmesinin arka planında işin belli bir şirkete verilme amacı da olabileceğini belirtirken, “Cumhurbaşkanlığının bu işi belli bir şirkete vermek istediği, şirketlerin de bunu bildiği için ihaleye teklif vermediği iddiaları konuşuluyor. Umarız bu iddialar doğru değildir. İşi yakından takip ediyoruz” dedi. Cumhurbaşkanlığının mayıs ayında sadece 2 ay süreli bir araç kiralama işini 411 bin liraya ihale ettiğini bildiren Çakırözer, “3 yıllık kiralamanın boyutunun ne kadar yüksek olacağı anlaşılıyor” diye konuştu.