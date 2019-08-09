Alamos Gold havuz basınına konuştu: Politik bir saldırı var

Kaz Dağları Kirazlı'da sürdürülen altın madeni faaliyeti lobisine yandaş medyadan da destek geldi. Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör, taşeronu Doğu Biga Madencilik eliyle Kaz Dağları'nda madencilik faaliyeti sürdüren Kanadalı şirket Alamos Gold’un CEO’su John McCluskey ile röportaj yaptı. McCluskey, 'Somut bir şey yokken, algılar üzerinden bir operasyon yürütülüyor' diye konuştu.

AKP, Kaz Dağları'nda Doğu Biga Madencilik tarafından sürdürülen altın madeni faaliyetinin arkasında durmaya devam ederken, yandaş medyada da siyanürlü talan hazırlıklarına arka çıkan yayınlar yapılıyor.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör, taşeronu Doğu Biga Madencilik eliyle Kaz Dağları'nda madencilik faaliyeti sürdüren Kanadalı şirket Alamos Gold’un CEO’su John McCluskey ile röportaj yaptı.

'BU İŞİN POLİTİK BİR SALDIRI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

2001'de Kanadalı Teck Cominco Metals'in ihaleyle maden ruhsatı aldığı belirtilen röportajda, şirketin CEO’su McCluskey, altın madenini 2010'da 65 milyon dolar bedelle satın aldıklarını, 2013'te de ÇED olumlu raporunu edindiklerini söylüyor. Röportajı yapan Dilek Güngör, ÇED raporuyla ilgili iddialara ilişkin, Çanakkale Belediyesi'nin raporu iptal ettirdiğini, daha sonra mahkemelerin şirket lehine sonuçlandığını söyleyerek, bilirkişi raporunda sahte imza olup olmadığına ilişkin bir soru yöneltiyor. McCluskey ise bilirkişi raporunda sahte imzaların olduğu haberlerinin doğru olmadığını iddia ederek, "ÇED'in teknik gerekçelerine bir şey diyemedikleri için 'imza sahte mi' diyerek kafaları bulandırmaya çalışıyorlar. Hatta son dönemde benim söylemediğim şeyleri bile bana atfediyorlar. Neredeyse bana 'Kanada'dan değil, Çin'den geldi' diyecekler. Onu bile ispat etmemi isteyecekler. Sosyal medya çok tehlikeli… Ben hayatımda hiç böyle bir sosyal medya dalgası görmedim. Somut bir şey yokken, algılar üzerinden bir operasyon yürütülüyor. Bu işin politik bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Çevreye atfediyorlar ama arkada başka siyasi hesapları var" diye cevap veriyor.

McCluskey, Kaz Dağları'nı korumak için sosyal medyadan yapılan destekler için de, "Ben hayatımda hiç böyle bir sosyal medya dalgası görmedim. Somut bir şey yokken, algılar üzerinden bir operasyon yürütülüyor. Bu işin politik bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Çevreye atfediyorlar ama arkada başka siyasi hesapları var" iddiasında bulundu.

'ÜLKENİZDE ÇEVRE MEVZUATI ÇOK GÜZEL'

McCluskey ağaçların 2017'de kesilmeye başladığını söyleyerek, 195 bin ağaç kesilmediğini ve madenin ömrü bitince alanı tekrar yeşillendirileceklerini iddia etti. "Tüm dünyada da madencilik böyle yapılıyor" diyerek ağaç katliamını savunan McCluskey, "sizin ülkenizde Çevre, Enerji ve Orman Bakanlıkları'nda mevzuat birçok ülkeye göre daha gelişmiş düzeyde. Regülasyonlar doğayı, vatandaşı korumaya dönük. Yatırımcı daha çalışmaya başlamadan önce bölgeye yapılacak ağaçlandırma maliyeti hesaplanıp tahsil ediliyor" diyerek, bakanlığı övmeyi de unutmadı.

KİRAZLI'DA AĞI DAĞI VE ÇAMYURT'TA DA ALTIN ÜRETİMİ YAPACAKLARMIŞ

Çalıştıkları bölgenin Kaz Dağları'na 40, baraja da 14 kilometre mesafede olduğu için tehlike arz etmediğini iddia eden McCluskey, "Kaz Dağları'nın eteklerinde yüzlerce yazlık villa var. Siz Çanakkale'ye gidin… 20 yıldır aynı belediye var. Orada her yer beton, yeşillik var mı? O yüzden bana söyledikleri samimi gelmiyor" diyerek altın arama madenciliğini savunuyor. Altın ararken siyanür kullanacaklarını, altın madenciliğinde kimyasal sızıntı olmayacağını da söyleyen McCluskey, "Bölgede Ağı Dağı ve Çamyurt projelerimiz var. Kirazlı'da 539.747, Ağı Dağı'nda 937.347, Çamyurt'da 373.222 ons altın üretimi planlıyoruz. Kirazlı'da altın ve gümüş satışından 796.5 milyon dolar gelir hedefliyoruz. Bundan yatırım maliyetlerini çıkarınca vergi öncesi kârımız 443 milyon dolar olacak. Burada devlet hakkı 33.3 milyon dolar. Vergilerle bu rakam yükseliyor.Üç yatırımda ilk maliyetimiz 400 milyon dolar" diye konuştu.

'496.4 MİLYON DOLAR DEVLETE AKTARILACAK'

"Ödediğimiz ve ödeyeceğimiz vergilerle Kirazlı'da devletin kazancı 103.5 milyon doları buluyor" da diyen Alamos Gold'un CEO'su, Kirazlı'nın teşvikli bölge olduğu için vergilerin düşük olduğunu söylüyor. McCluskey "Diğer iki madende vergi oranı yüzde 22. Ortalama 1.400 dolar/ons altın fiyatı dikkate alınırsa, madenlerin toplam kârı 1.5 milyar dolar civarında. Bu miktarın yüzde 33'ü yani 496.4 milyon doları devlete aktarılmış oluyor" diyor.

John McCluskey'e "Türkler taş taşımakta çok iyiler"sözlerinin de yanlış anlaşıldığını iddia etti.