Aladağ davasında bilirkişi raporuna göre yurdun ruhsatı yok

Adana'nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar cemaatine ait kız yurdunda çıkan yangında 11'i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirmesi ve 22 öğrencinin yaralanmasıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi. Bugünkü duruşmada bilirkişinin, dosyaya giren yurt ruhsatının başka bir yurda ait olduğunu tespit ettiği, Aladağ Belediyesi'nin 'yurdun ruhsatı yoktur' dediği ortaya çıktı.

11’i çocuk, 12 kişinin yaşamını yitirdiği Aladağ yurt yangını davasında, Aladağ Belediyesi'nin facianın yaşandığı yurt için "Ruhsatı yoktur" dediği ortaya çıktı.

Adana’nın Aladağ ilçesinde, 11’i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, Süleymancılar Cemaatine ait kız yurdundaki yangınla ilgili haklarında 15’er yıla kadar hapis cezası istenen, tutuksuz 18 sanığın yargılanmasına Kozan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Evrensel'den Volkan Pekal'ın haberine göre, davada müşteki avukatları, yargılananların "Taksirle öldürme" suçundan değil "Olası kasıtla öldürme" suçundan yargılanmasını istedi.

“MAHKEME ALEYHTE OLAN RAPORU GÖRMEZDEN GELEMEZ”

Müşteki avukatlarından Can Atalay, ağustos ayında hazırlanan kusur derecelendirmesi yapan bilirkişi raporuna dayanarak sanıklar hakkında tahliye kararı verildiğini hatırlattı. Bilirkişi Ulvi Avcıata’nın raporunun ağustos ayında hazırlanan rapora göre daha detaylı olduğunu ifade eden Atalay, mahkemenin bu raporu değerlendirmeden bir karara varamayacağını söyledi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ RUHSAT BAŞKA BİR YURDA AİT

Raporda bilirkişinin dosyaya giren yurt ruhsatının başka bir yurda ait olduğunu tespit ettiğini ifade eden Atalay, “Bunu davanın başından beri delil karartmak dışında bir şey yapmayan Aladağ Belediyesi'nin Adana 3'üncü İdare Mahkemesine verdiği ifadede söylüyor. Aladağ Belediye Başkanlığı'nın 11.12.2018 günlü yazısıyla yangının meydana geldiği yurdun herhangi bir suretle ruhsatlı olmadığı bildirilmiştir” dedi.

'BİNANIN ISITILMASI ELEKTRİK AKSAMINA YÜKLENMİŞ'

Yurdun aynı zamanda bir işyeri olduğunu ifade eden Atalay, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4’üncü maddesi ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmediği için dernek yönetimi ve yurt yönetiminin sorumlu olduğuna dikkat çekerek “Gerekli tedbirleri almamışlar. 70’lerde yapılan yurdun kaloriferle ısıtılması beklenirken binanın ısınması elektrik aksamına yüklenmiştir. Elektrik projesi yok. Kaçak akım rolesi yok” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada dosyaya dair yayın yasağının getirilmesini isteyen Eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş’ın avukatı, müvekkilinin hukuki olarak olaydan sorumlu olmadığını iddia etti. Sanık avukatları yangının bilirkişi raporunda TEDAŞ’ın sorumluluğunda olan ana panodan çıktığı iddiasını sürdürdü. Müşteki ailelerden Yunus Demircioğlu, Eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş hakkında şikayetleri olduğunu belirterek adaletin yerini bulmasını istediler. Adana Barosu ve İzmir Barosu yeniden müdahillik talebinde bulundu.

Duruşma, 30 Nisan 2019'a ertelendi.

