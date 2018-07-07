Ala: OHAL KHK'leri devam edebilir

AKP Bursa Milletvekili Efkan Ala, çıkacak yeni Kanun Hükmünde Kararname'nin son OHAL KHK'si olmayabileceğini, kararnamelerin devamının gelebileceğini söyledi.

AKP Bursa Milletvekili Efkan Ala, çıkacak yeni Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) son OHAL KHK'si olmayabileceğini ve devamının gelebileceğini söyledi.

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında yayımlanması beklenen KHK'nin içeriği hakkında şunları söyledi:

"Hükümetin meselesi. Biz de çok detaylı bilgi sahibi değiliz. Ama şimdiye kadar yayımlanan OHAL kararnamelerinin biraz daha kapsamlısı olacak. Çünkü uzun süredir çalışılıyor. Artık son olur mu olmaz mı… İki türlü KHK var. Birincisi Meclis'ten yetki alarak yaptığımız KHK'ler, biri de OHAL çerçevesinde çıkan kararnameler. Onlar devam edebilir. Sistemin reformu için çıkan KHK'lerin süresi var. Onlar cumhurbaşkanımızın yemininden önce bitmiş olması gerekiyor. OHAL kararnameleri devam edebilir. Kapsamlı bir kararname olacağını biliyoruz. İşe dönüşler ve ihraçlar olacak. Ben şimdi rakam vermeyeyim ama çok sayıda kişi açıktaydı, onlara ilişkin kararlar olacağını biliyorum."

Hükümet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'daki seçim öncesi birçok kez OHAL'in kaldırılacağını söylemişti. Ala'nın söylediği gibi yeni OHAL kararnamelerinin çıkarılması için hükümetin OHAL'in son günü olan 18 Temmuz'a kadar süresi bulunuyor.